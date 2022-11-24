Подмосковье 24 ноября 2022, 10:24 Врачи из Коломны спасли женщину с самостоятельно выявленным раком груди

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Женщина 48 лет обратилась за помощью в больницу Коломны. Она выявила изменения в груди во время самодиагностики и записалась на маммографию. У нее выявили рак груди.

Заведующая амбулаторной онкологической помощью Коломны Ирина Муравьева рассказала, что женщине провели операцию и уже выписали из стационара.

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«Пациентка ответственно подошла к своему здоровью, выявила изменения и оперативно записалась на обследование», — отметила она.

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Ирина Муравьева добавила, что маммографию рекомендуют проходить дважды в год всем женщинам старше 40 лет.

«Особенно это необходимо тем пациенткам, у которых наблюдаются следующие симптомы: обостряется боль в молочных железах, появляются выделения, изменяется форма, возникают уплотнения в области груди и подмышечной впадине, увеличиваются лимфоузлы», — добавила она.

Записаться на исследование можно через «Госуслуги» или по номеру 122.

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