Подмосковье 21 ноября 2022, 16:45 Врачи из Электростали спасли мужчину с переломом плеча после падения

Читать 360tv в

Мужчина 42 лет обратился за помощью в травматологическое отделение больницы Электростали. Он жаловался на сильную боль и отек правой руки. У него обнаружили закрытый оскольчатый перелом плечевой кости.

Мужчина получил травму, когда упал с высоты своего роста и неудачно приземлился, ударившись рукой.

Реклама

Заведующий отделением Андрей Милешкин рассказал, что мужчине провели остеосинтез под общим наркозом. Врачи сопоставили и зафиксировали части кости пластинами и винтами до полного сращения. Операция продолжалась четыре часа и прошла успешно.

Реклама

Сейчас пациент находится в стационаре и проходит реабилитацию, после чего подвижность руки восстановится.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».