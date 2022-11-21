21 ноября 2022, 16:45
Врачи из Электростали спасли мужчину с переломом плеча после падения
Мужчина 42 лет обратился за помощью в травматологическое отделение больницы Электростали. Он жаловался на сильную боль и отек правой руки. У него обнаружили закрытый оскольчатый перелом плечевой кости.
Мужчина получил травму, когда упал с высоты своего роста и неудачно приземлился, ударившись рукой.
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Заведующий отделением Андрей Милешкин рассказал, что мужчине провели остеосинтез под общим наркозом. Врачи сопоставили и зафиксировали части кости пластинами и винтами до полного сращения. Операция продолжалась четыре часа и прошла успешно.
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Сейчас пациент находится в стационаре и проходит реабилитацию, после чего подвижность руки восстановится.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.
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