Программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года — Воробьев | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 12:31 Программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года — Воробьев Андрей Воробьев напомнил о реализации программы текущего ремонта медучреждений Пресс-служба губернатора Московской области

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Реализация программы по срочному ремонту медучреждений «Гнилые зубы» продолжается в Московской области. По ней в регионе преобразят все старые клиники, напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Год неумолимо идет к завершению, и мы декларировали, что [мы должны убрать] все то, что не должно быть в нашей жизни. Мы назвали это определением „гнилые зубы“», — сказал глава региона.

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Задачей региона поставили сделать медучреждения современными и красивыми за короткий срок. Губернатор отметил, что в эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.

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Ранее Андрей Воробьев рассказал о создании пятого в регионе поселка для врачей. В Воскресенске для них построят частные дома, детские площадки, школы, поликлиники, благоустроенные дворы.