Подмосковье 10 января 2023, 16:05 Врачи из Долгопрудного спасли женщину с позвоночной грыжей

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Женщина из Долгопрудного была вынуждена спать сидя на протяжении двух месяцев. Полноценной жизни мешала позвоночная грыжа, которую успешно удалили врачи округа.

Женщина 52 лет жаловалась на сильную боль в ноге почти два месяца. Из-за этого она не могла ходить, разгибаться и лежать. Обследование выявило дорзальную диффузную грыжу, которая приводит к сужению просвета спинномозгового канала и боли.

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Заведующий нейрохирургическим отделением Павел Савинкова рассказал, что женщине провели операцию под общим наркозом.

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«Через небольшой разрез под операционным микроскопом мы удалили грыжу диска, тем самым освободили сдавленный корешок, затем произвели ушивание раны», — поделился он.

Операция прошла успешна, и сейчас пациентка чувствует себя хорошо — вновь может ходить и лежать без ограничений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый детский госпиталь в Красногорске станет местом работы для лучших врачей. Туда пригласят высококвалифицированных специалистов, которые будут помогать юным пациентом со всей страны.