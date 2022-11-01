Врачи из Долгопрудного спасли мужчину с 70 литрами жидкости в животе | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 11:50 Врачи из Долгопрудного спасли мужчину с 70 литрами жидкости в животе

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Мужчина 45 лет попал в больницу Долгопрудного с циррозом печени. Он с трудом ходил и дышал. Врачи обнаружили у него осложнение — жидкость в брюшной полости, объем которой достигал 70 литров.

При асците у пациентов накапливается большое количество жидкости, в среднем 10-15 литров. Врач-хирург Малла Юсупов рассказал, что мужчине провели операцию, при которой брюшную стенку прокалывают иглой-катетером и откачивают оттуда жидкость.

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«При этом в проколе остается дренаж — специальная трубка для выведения жидкости, которая продолжает работать и после окончания процедуры. В течение трех дней было удалено около 70 литров жидкости. Параллельно пациенту проводилась медикаментозная терапия», — поделился хирург.

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Пациент уже чувствует себя хорошо и был выписал из стационара.

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