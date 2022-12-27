Подмосковье 27 декабря 2022, 14:10 Врачи из Балашихи спасли женщину с опухолью в четверть веса ее тела

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Женщина 39 лет обратилась за помощью в онкологический диспансер Балашихи с жалобами на образование в животе, запоры и тошноту. У нее обнаружили липосаркому — опухоль, которая составляла почти четверть веса тела пациентки.

Как рассказал заведующий отделением № 10 Евгений Лавров, опухоль занимала две трети живота женщины — от диафрагмы до малого таза. Ее вес составлял 12 килограммов.

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«Особенность еще заключалась в том, что у пациентки был низкий вес — менее 55 килограммов — и нефункционирующая правая почка, которая вместе с правой половиной толстой кишки была вовлечена в опухолевый процесс», — сказал врач.

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Пациентку уже выписали, сейчас она находится под наблюдением врача. Медики напомнили о важности своевременной диспансеризации, чтобы выявить заболевания на ранней стадии.

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