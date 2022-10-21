Врачи из Долгопрудного спасли упавшую с 5-го этажа женщину | 360°

21 октября 2022, 12:16
Врачи из Долгопрудного спасли упавшую с 5-го этажа женщину
Женщина 34 лет поступила в больницу Долгопрудного с оскольчатым переломом поясничного позвонка. Во время курения она упала с балкона пятого этажа. Травма вызвала нарушения движения ног и работы органов таза.
Врач-нейрохирург Павел Савинков рассказал, что пациентке провели сложную операцию — ей удалили отломки позвонка, сдавливающие спинной мозг.
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«Сломанный позвонок полностью замещен титановым протезом», — рассказал он.
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Двигательные функции после операции восстановились, женщину скоро выпишут из больницы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье. Их получат фельдшеры, средний медицинский персонал, а также медики узких специальностей.
Врачи
Долгопрудный
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