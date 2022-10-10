Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 14:36 Поделиться Telegram

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Viber Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам Пресс-служба Губернатора Московской области

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Фельдшеры, средний медицинский персонал, а также медики узких специальностей в Подмосковье получат дополнительные выплаты. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Воробьев пояснил, что такой запрос власти получали от врачей. И эту просьбу реализуют.

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«Также я хотел сегодня анонсировать еще одно мероприятие, оно касается системы здрава — это дополнительные выплаты, премии — подмосковный фельдшер, медсестра и медбрат, а также люди узких специальностей, которые оказывают помощь», — пояснил губернатор.

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Он отметил, что правительство выделило средства, чтобы премировать сотрудников. Воробьев поручил разъяснить на местах, кому причитаются выплаты.

В Московской области действует система привлечения квалифицированных врачей и медиков в Подмосковье. Медикам компенсируют аренду жилья. Речь идет о сумме в 20 тысяч рублей в месяц. Такую выплату уже получают более шести тысяч человек.

Помимо этого, врачам выдают сертификаты льготной ипотеки, также с этого года работает программа «Приведи друга». Это единовременная выплата медработнику за каждого трудоустроенного сотрудника. Благодаря этой программе в Подмосковье приехало работать более 130 медиков.

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