Врачи будут дежурить рядом со всеми крещенскими купелями Подмосковья

Бригады врачей будут дежурить вблизи крещенских купелей Подмосковья. Задействуют и сотрудников неотложной службы поликлиник.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, работать будут десятки бригад скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф.

Медицинские специалисты будут находиться на организованных для купания площадках, чтобы оказать экстренную помощь, если она потребуется Светлана Стригункова.

В Подмосковье обустроят свыше 230 крещенских купелей. Их оснастят пунктами питания, обогрева и безопасными спусками к воде.

Ранее в Московской области опубликовали карту с адресами купелей, в которых можно будет совершить омовение в ночь с 18 на 19 января.

Кроме того, в Подмосковье назвали топ-12 крещенских купелей. Первое место заняла площадка для омовения рядом с главным храмом Вооруженных сил России в Одинцове.