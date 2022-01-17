Карта купелей в Подмосковье. Куда поехать на Крещение

Свыше 200 крещенских купелей обустроят в этом году в Подмосковье. Чтобы было проще найти адреса площадок, для жителей составили интерактивную карту.

Сотрудники МЧС проверят на безопасность каждую купель в Московской области. Подходы сделают удобными, раздевалки — теплыми. В праздничную ночь с 18 на 19 января рядом с местами омовения будут дежурить врачи и спасатели.

Не таинство, а обычай

Считается, что троекратное погружение в ледяную воду избавляет человека от болезней и очищает от грехов. В день Крещения, если вспомнить поверья, вода становится целебной — после освещения водоема ее набирают про запас.

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что купание в проруби в праздник не является обязательным.

«Это, конечно, не таинство. Это благочестивый обычай. <…> Но большинство наших собратьев по вере этому обычаю следуют», — сказал он.

Чтобы следование традиции имело смысл, омовению должна предшествовать молитва, богослужение в честь самого Крещения и исповедь.

«Если человек раз в год окунается в прорубь и думает, что этим исчерпывается его религиозная жизнь, то он заблуждается», — подчеркнул Кипшидзе.

Окунаться или нет

Погружаться без специальной подготовки в прорубь ни специалисты, ни опытные моржи не рекомендуют. Закаляться необходимо загодя — хотя бы за два-три месяца начать с контрастного душа. Перед самим купанием нужно сделать небольшую разминку, разогреться. Голову лучше защитить не только резиновой шапочкой, но и шерстяной — надеть ее вниз.

От окунания в ледяную воду придется отказаться тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно перенесшим инфаркт или инсульт, напоминал ТАСС. Воздержаться от купания также рекомендуют людям с хроническими недугами.

Источник фото: РИА «Новости»

Зато в НИЦЭМ имени Гамалеи разрешили погружаться в прорубь привитым от коронавируса. Сама вакцинация никак не препятствует обычаю.

«Никаким образом вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием», — сказал директор Центра Александр Гинцбург.

Он заметил, что закаленный и не впервые окунающийся в прорубь человек может быть уверен в своем организме.

«Если человек не тренирован и предрасположен к гипертонии, то лучше ему этого не делать, чтобы у него инсульта и инфаркта не было. А с вакцинацией это никак не связано», — подытожил Гинцбург.

Крещение в пандемию

Пандемия внесла свои коррективы в проведение крещенских купаний в 2022 году в некоторых регионах. В Красноярском крае, напомнила радиостанция «Говорит Москва», организовывать купели и проруби запретили. В пресс-службе Красноярской епархии Русской православной церкви уточнили для ТАСС, что купания будут лишь в некоторых районах при разрешении Роспотребнадзора и участии МЧС.

Второй год без купелей проведут жители Оренбурга, сообщил сайт «Аргументы и факты». В городской администрации объяснили такое решение сложной эпидемической ситуацией.

Планы на крещенские купания в Москве и Подмосковье, отметили в РПЦ, пока остаются прежними. Информации о каких-либо изменениях в порядке их проведения тоже нет. Окунуться в прорубь получится, но, конечно, с поправкой на антикоронавирусные меры.