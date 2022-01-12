Удобные спуски и теплые раздевалки. Топ-12 крещенских купелей назвали в Подмосковье
Топ-12 крещенских купелей назвали в Подмосковье
К Крещению в Подмосковье подготовят 215 купелей — каждую из них оснастят пунктами питания, обогрева и безопасными спусками к воде. В областном комитете по туризму выделили топ-12 площадок для омовения.
Одинцово
Первое место рейтинга заняла купель рядом с Главным храмом Вооруженных сил России в Одинцове.
Храм находится в парке «Патриот». Там к Крещению обустроят искусственную купель, где можно будет совершить омовение с 22:00 18 января до 7:00 19 января.
Мытищи
Окунуться в купель можно будет в селе Троицкое. Традиционно это одно из популярных мест Подмосковья на Крещение.
Купель обустроят рядом с Троицким храмом. Омовение здесь начнется 19 января в 02:00.
Сергиев Посад
А в Сергиевом Посаде желающих окунуться ждут у источника преподобного Сергия Радонежского Гремячий ключ.
Согласно легенде, он возник еще в XIV веке. Сергиев Посад — единственный в Подмосковье город, который входит в Золотое кольцо России. Это центр русского православия.
Село Радонеж
Купель оборудуют и возле церкви Преображения Господня в селе Радонеж. Это на берегу реки Пажи.
Для желающих окунуться подготовят удобный и безопасный спуск в воду.
Солнечногорск
Центральным местом для крещенских купаний в Подмосковье станет озеро Сенеж в Солнечногорске.
Все желающие смогут совершить омовение в купели на пляже. Каждый год ее украшают световыми инсталляциями, ледяными скульптурами. Здесь можно будет согреться и перекусить.
Село Талеж
Еще одно знаковое место крещенских купаний в Московской области — источник преподобного Давида Серпуховского в селе Талеж.
Это в городском округе Чехов. Источник является подворьем Вознесенской Давидовой пустыни.
Зарайск
Купель обустроят и в источнике Белый колодец в Зарайске. Это правый берег реки Осетр.
Здесь над родником возвышается часовня. Купель оборудована всеми удобствами.
Истра
В Истре купель будет возле Ново-Иерусалимского монастыря. Здесь ее обустраивают каждый год.
Омовение совершают на берегу реки Истры. Гостей ждут шатры для переодевания.
Клин
В Клину купель появится в городском парке культуры и отдыха «Сестрорецкий». Омовение совершат на пруду.
Это центр города. Парк протянулся вдоль левого берега реки Сестры.
Коломна
Место омовения в Коломне — источник Николая Чудотворца. Его торжественно освятили в 2005 году.
Каждый год в это место приходят все желающие окунуться на Крещение.
Дмитров
В Дмитрове купель разместят возле храма «Покров Пресвятой Богородицы». Это село Жестылево.
Место для омовения обустроят внутри небольшой деревянной часовни.
Звенигород
А в Звенигороде купель будет возле Саввино-Сторожевского монастыря. Рядом с ним есть источник преподобного Саввы — по преданию, колодец появился в 1400 году.