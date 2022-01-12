Удобные спуски и теплые раздевалки. Топ-12 крещенских купелей назвали в Подмосковье

К Крещению в Подмосковье подготовят 215 купелей — каждую из них оснастят пунктами питания, обогрева и безопасными спусками к воде. В областном комитете по туризму выделили топ-12 площадок для омовения.

Одинцово

Первое место рейтинга заняла купель рядом с Главным храмом Вооруженных сил России в Одинцове.

Храм находится в парке «Патриот». Там к Крещению обустроят искусственную купель, где можно будет совершить омовение с 22:00 18 января до 7:00 19 января.

Мытищи

Окунуться в купель можно будет в селе Троицкое. Традиционно это одно из популярных мест Подмосковья на Крещение.

Купель обустроят рядом с Троицким храмом. Омовение здесь начнется 19 января в 02:00.

Сергиев Посад

А в Сергиевом Посаде желающих окунуться ждут у источника преподобного Сергия Радонежского Гремячий ключ.

Согласно легенде, он возник еще в XIV веке. Сергиев Посад — единственный в Подмосковье город, который входит в Золотое кольцо России. Это центр русского православия.

Село Радонеж

Купель оборудуют и возле церкви Преображения Господня в селе Радонеж. Это на берегу реки Пажи.

Для желающих окунуться подготовят удобный и безопасный спуск в воду.

Солнечногорск

Центральным местом для крещенских купаний в Подмосковье станет озеро Сенеж в Солнечногорске.

Все желающие смогут совершить омовение в купели на пляже. Каждый год ее украшают световыми инсталляциями, ледяными скульптурами. Здесь можно будет согреться и перекусить.

Село Талеж

Еще одно знаковое место крещенских купаний в Московской области — источник преподобного Давида Серпуховского в селе Талеж.

Это в городском округе Чехов. Источник является подворьем Вознесенской Давидовой пустыни.

Зарайск

Купель обустроят и в источнике Белый колодец в Зарайске. Это правый берег реки Осетр.

Здесь над родником возвышается часовня. Купель оборудована всеми удобствами.

Истра

В Истре купель будет возле Ново-Иерусалимского монастыря. Здесь ее обустраивают каждый год.

Омовение совершают на берегу реки Истры. Гостей ждут шатры для переодевания.

Клин

В Клину купель появится в городском парке культуры и отдыха «Сестрорецкий». Омовение совершат на пруду.

Это центр города. Парк протянулся вдоль левого берега реки Сестры.

Коломна

Место омовения в Коломне — источник Николая Чудотворца. Его торжественно освятили в 2005 году.

Каждый год в это место приходят все желающие окунуться на Крещение.

Дмитров

В Дмитрове купель разместят возле храма «Покров Пресвятой Богородицы». Это село Жестылево.

Место для омовения обустроят внутри небольшой деревянной часовни.

Звенигород

А в Звенигороде купель будет возле Саввино-Сторожевского монастыря. Рядом с ним есть источник преподобного Саввы — по преданию, колодец появился в 1400 году.