Уникальные для России операции. Врачей из Щелкова наградили за спасение детей с экстремально низким весом

Год назад врачи из Щелковского перинатального центра подарили жизнь недоношенным двойняшкам весом по 600 граммов. Яна и Ева родились 17 января при помощи кесарева сечения. Девочек не просто выходили — одной из них еще сделали уникальную операцию из-за порока развития кишечника. Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил медиков, спасающих жизни новорожденным.

Сразу после появления на свет у маленькой Евы обнаружили атрезию двенадцатиперстной кишки. Ей сделали уникальную операцию, ставшую единственной в России, проведенной для ребенка с таким запредельно низким весом. Операция прошла успешно.

Сестер выписали в мае 2020-го. Долгие месяцы их выхаживали, подбирали программу по восстановлению кишечника. Теперь двойняшки уже набирают вес и хорошо себя чувствуют. Это не единственный пример для перинатального центра в Щелкове.

Глава Московской области встретился с врачами, работающими в Щелкове, и мамой двойняшек. Он поздравил медиков с Днем неонатолога, который отмечают 5 апреля.

Неонатолог и все, кто работает в акушерстве и гинекологии, не только принимают роды — они спасают жизни. Я хотел бы поблагодарить вашу команду, всех вас за очень профессиональное отношение к делу. Если бы его не было, у нас не было бы и таких результатов Андрей Воробьев.

Губернатор вручил президентские награды за госпитализацию новорожденных от матерей с коронавирусом и областные — за заслуги перед Подмосковьем, а также за проведение операций для детей с экстремально низким весом.

«Вы лидеры по количеству родов и по количеству оказываемой помощи. Мы очень гордимся, что у нас такие команды есть», — подчеркнул Воробьев.

Именно в перинатальном центре в Щелкове работает главный неонатолог Московской области Людмила Малютина. Она тоже получила награду. Андрей Воробьев передал благодарность от президента и главному врачу учреждения Андрею Пастарнаку.

«Эту почетную награду и радость от ее получения мне хочется разделить со своими родителями. Я благодарен им за то, что в свое время они помогли мне выбрать профессию врача. Хочу сказать большое спасибо и всем своим учителям за то, что они поверили в меня, что поддерживали на протяжении всей моей деятельности», — поделился Пастарнак.

«Мягкие роды» и другие особенности

В учреждении принимают женщин не только из Подмосковья, но и из других областей и стран. Щелковский перинатальный центр — лидер по количеству родов в регионе. А в прошлом году здесь появилось отделение хирургии новорожденных с патологией.

Кроме того, в центре принимают «мягкие роды». Это платное отделение, где для женщин создают максимально домашние условия: вместо родильного кресла — кровать. Также рожать можно в ванной.

В прошлом году в Подмосковье родились 79 тысяч малышей. Мы первые в стране. Задача — эту традицию, так ее назову, продолжать. Мы очень хотим, чтобы у нас и рожали, и жили, а жили качественно и комфортно Андрей Воробьев.

Центр специализируется и на оказании медицинской помощи беременным женщинам с эндокринными заболеваниями. Это, например, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, хроническая надпочечниковая недостаточность и не только.