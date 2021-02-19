Отделение хирургии для новорожденных заработало в Щелковском перинатальном центре

В Щелковском перинатальном центре начало работу отделение хирургии новорожденных. Под руководством профессора кафедры детской хирургии Юрия Кучерова здесь будут проводить операции детям с различной хирургической патологией, включая пороки развития.

Отделение хирургии новорожденных возглавила детский хирург Александра Дружба.

«Мы расширяем возможности нашего центра. В новом отделении мы будем оперировать новорожденных с пороками развития легких, передней брюшной стенки, атрезией пищевода и другими опасными для жизни ребенка патологиями. При этом в отделении предусмотрено совместное нахождение матери и новорожденного, чтобы процесс восстановления после операции проходил наиболее комфортно», — рассказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

В новом хирургическом отделении будут оказывать помощь как детям, появившимся на свет в Щелковском перинатальном центре, так и поступившим из других медицинских организаций.

После выписки ребенок продолжит наблюдение в отделении для детей раннего возраста Щелковского перинатального центра. Детский хирург совместно с педиатром, неврологом, офтальмологом разработают индивидуальную программу реабилитации, программы вскармливания и вакцинации. Медицинскую помощь здесь будут оказывать бесплатно, по ОМС.

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