Перинатальный центр в Видном празднует день рождения. Там 7 лет спасают детей, рожденных раньше срока

Сегодня семь лет со дня, когда родильный дом в Видном стал перинатальным центром. Там помогают выхаживать младенцев с экстремально низким весом и появившихся раньше срока. Два года назад этот комплекс расширили, а сегодня с медиками и самими пациентками пообщался губернатор.

Каждый год в центре рождаются свыше шести тысяч малышей, и это один из лучших показателей в Подмосковье за три года. В Видном помогают младенцам с тяжелыми патологиями. Врачи наблюдают за ними до трех лет.

Отделения оснащены современной техникой, отвечающей всем мировым стандартам. В состав центра входят стационар на 217 коек, женская консультация, принимающая до ста клиенток за смену, и другие диагностические помещения.

Это легендарное учреждение, больше шести тысяч родов каждый год проходит. Сложные операции делают, выхаживают деток. Очень качественная и профессиональная команда медиков работает Андрей Воробьев.

В этом центре Андрей Воробьев поздравил с рождением ребенка Наталью Сирюшову с ее супругом. Семья живет в Видном. И для мамы это были вторые роды из группы высокого риска. У пары 27 мая появилась дочка Варвара.

«Очень много слышала от подруг, которые тут рожали, что здесь прекрасные врачи. Решила здесь же рождать, потому что у меня первые роды были кесарево. Не везде берутся вторые проводить естественным путем. А я хотела сама родить. Приехала сюда, и врачи даже не сопротивлялись. Благодаря им и появилась наша малютка», — поделилась Наталья Сирюшова.

Два года назад центру передали новое здание. В нем разместили отделения реанимации, интенсивной терапии новорожденных и патологии младенцев на 40 коек. Здесь помогают женщинам с тяжелыми отклонениями и с бесплодием.

«Мы помогаем пациенткам с врастанием плаценты в рубец на матке. Эта патология редкая, но крайне опасна в плане потери крови и летального исхода, поэтому все операции обязательно делаем с аппаратом, который позволяет кровь, которую теряет сначала пациентка, снова возвращать ей», — рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности Ильяс Куликов.

Во время визита Андрей Воробьев поздравил родителей и юных жителей области с Днем защиты детей. Каждая мама получила в подарок букет цветов.

«Мы все стараемся наших детей защищать, воспитывать, учить и, конечно, желаем, чтобы они нас радовали в жизни, чтобы мы ими гордились. И, учитывая, что мы стоим в таких намоленных стенах перинатального центра Ленинского округа, я думаю, что у нас и наших детей все получится», — сказал он.

Видновский перинатальный центр пользуется популярностью у жительниц области, столицы и других стран. Так, 60% рожениц — из Подмосковья, 12% — Москвы, 16% — других субъектов, еще 12% — иностранки.