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    10 ноября 2020, 14:12

    Врачей и курсантов военно-медицинской академии наградили за борьбу с COVID-19 в подмосковном «Патриоте»

    Анастасия Аброськина, Екатерина Малашенко

    Когда Подмосковье в первый раз столкнулось с угрозой COVID-19, вместе с врачами за спасение жизней взялись курсанты военно-медицинских академий. Работали они и в инфекционном стационаре Одинцовской больницы на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот». За добросовестный труд их и врачей наградил губернатор Андрей Воробьев.
    Врачей и курсантов военно-медицинской академии наградили за борьбу с COVID-19 в подмосковном «Патриоте» | Изображение 1

    Сегодня в стационаре свыше тысячи пациентов с коронавирусом. Многие врачи, принимающие их сейчас, работали в «Патриоте» и во время первой волны. Больных лечат 150 медиков Подмосковья и почти 900 специалистов, выделенных в Министерстве обороны России.

    В мае направили и курсантов из военно-медицинской академии имени Кирова. Они работали весной, летом, а теперь вернулись вновь. Губернатор вручил награды тем, кто особенно отличился среди них и врачей.

    Сколько угодно можно организовывать койки, кислород и вакцину, но без врачей ничего не работает. И весной, и сейчас порядка 30 тысяч врачей мобилизовано, среднего медицинского персонала. И тех, кто помогает, кормит, стирает. Это бесценные кадры, а также все, кто работает в скорой помощи, неотложках. Хочу выполнить поручение президента — вручить вам награды, которые вы заслужили

    Андрей Воробьев.
    Врачей и курсантов военно-медицинской академии наградили за борьбу с COVID-19 в подмосковном «Патриоте» | Изображение 2

    Госпиталь в «Патриоте» развернули по инициативе губернатора Подмосковья и решению министра обороны Сергея Шойгу. В нем работают сейчас 1420 коек, а к кислороду подключены 1020.

    Во время награждения Воробьев подчеркнул, что спасти жизни россиян — основная задача, поставленная всем региональным руководителям в условиях пандемии.

    «Мы все прекрасно понимаем, в какое время живем. Неслучайно президент страны поставил всем региональным руководителям, губернаторам задачу сохранить жизни людей. Все наши ресурсы направлены на то, чтобы спасти жизни, не допустить трагедий», — добавил Андрей Воробьев.

    Временный инфекционный стационар оснащен аппаратами для КТ, УЗИ и ЭКГ. Пациенты поступают с территорий, где возникают проблемы с койками. Если здесь есть свободные места, никому не отказывают. Сегодня, 10 ноября, Воробьев навестил и пациентов, которые лежат в красной зоне инфекционного госпиталя.