Врачей и курсантов военно-медицинской академии наградили за борьбу с COVID-19 в подмосковном «Патриоте»

Сегодня в стационаре свыше тысячи пациентов с коронавирусом. Многие врачи, принимающие их сейчас, работали в «Патриоте» и во время первой волны. Больных лечат 150 медиков Подмосковья и почти 900 специалистов, выделенных в Министерстве обороны России.

В мае направили и курсантов из военно-медицинской академии имени Кирова. Они работали весной, летом, а теперь вернулись вновь. Губернатор вручил награды тем, кто особенно отличился среди них и врачей.

Сколько угодно можно организовывать койки, кислород и вакцину, но без врачей ничего не работает. И весной, и сейчас порядка 30 тысяч врачей мобилизовано, среднего медицинского персонала. И тех, кто помогает, кормит, стирает. Это бесценные кадры, а также все, кто работает в скорой помощи, неотложках. Хочу выполнить поручение президента — вручить вам награды, которые вы заслужили Андрей Воробьев.

Госпиталь в «Патриоте» развернули по инициативе губернатора Подмосковья и решению министра обороны Сергея Шойгу. В нем работают сейчас 1420 коек, а к кислороду подключены 1020.

Во время награждения Воробьев подчеркнул, что спасти жизни россиян — основная задача, поставленная всем региональным руководителям в условиях пандемии.

«Мы все прекрасно понимаем, в какое время живем. Неслучайно президент страны поставил всем региональным руководителям, губернаторам задачу сохранить жизни людей. Все наши ресурсы направлены на то, чтобы спасти жизни, не допустить трагедий», — добавил Андрей Воробьев.

Временный инфекционный стационар оснащен аппаратами для КТ, УЗИ и ЭКГ. Пациенты поступают с территорий, где возникают проблемы с койками. Если здесь есть свободные места, никому не отказывают. Сегодня, 10 ноября, Воробьев навестил и пациентов, которые лежат в красной зоне инфекционного госпиталя.