Госпиталь в «Патриоте» снова откроют для лечения больных COVID-19

В Московской области вновь заработает госпиталь на базе парка «Патриот» для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы видим тревожную динамику. Этот дамоклов меч висит над нами. Мы увеличиваем количество ПЦРов, выявления и должны подстраховаться. Поэтому принято решение об открытии госпиталя в „Патриоте“», — сказал Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Госпиталь в Одинцовском городском округе решили развернуть с учетом плотности прилегающих территорий. Власти региона плотно сотрудничают в этом направлении с Министерством обороны.

«Пока речь идет о пациентах Московской области прежде всего», — уточнил губернатор Подмосковья.

В госпиталь приехали первые врачи из военно-медицинской академии. Все они, по словам Воробьева, высококвалифицированные специалисты. С утра и до вечера работают как средний медицинский персонал, так и профессионалы.

Нам очень помогает, как всегда, Минобороны. Потому что кроме коек и всех этих условий ключевым являются врачи, причем профессиональные врачи. Реаниматологи, люди которые умеют работать с инфекциями. Такие врачи нам предоставлены. Это будет команда порядка 600-700 человек. Андрей Воробьев.

Для помощи больным есть все необходимые медикаменты, в том числе и новейшие препараты. Работа здесь ведется системная. Специалисты, которые сопровождают пациентов, будут строго следовать протоколам лечения.

«Этот резервный госпиталь начнет работать сегодня с 20:00. Здесь все готово для приема пациентов: и кислород, и ИВЛ, и, самое главное, врачи», — подчеркнул Андрей Воробьев. Работать в лечебном учреждении будут около 700 врачей.

Условия для лечения больных с COVID-19 есть не только в «Патриоте», но и в остальных 42 больницах.

«Ключевое — не попасть на эти койки. И для этого мы сейчас обращаем внимание на ношение масок, на безопасность. На то, чтобы каждый позаботился о себе и о близких, чтобы избегали люди публичных мероприятий. Это абсолютно ненужное и очень опасное дело», — подытожил губернатор.

Прошлый опыт «Патриота»

Стационар, созданный на базе КВК Минобороны России «Патриот», уже принимал коронавирусных больных пять месяцев назад. Площадь госпиталя — 75 тысяч «квадратов». На его территории развернули 1420 коек, в том числе 20 реанимационных. Работали в стационаре тогда врачи из Одинцовской больницы — около 300 человек.

В начале июля временный госпиталь начали разбирать. Тогда в день регистрировали менее 300 случаев заражения коронавирусом.

В стационар весной превратили и «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске, где за неделю развернули 1040 коек для больных COVID-19. После стабилизации ситуации его тоже переоборудовали.

В Московской области, по последним данным, подтвердили с начала эпидемии 74 970 случаев COVID-19 (+339 за сутки). Выздоровели 57 166 инфицированных, скончались — 1369.