Губернатор Подмосковья навестил пациентов красной зоны ковид-госпиталя в «Патриоте»

Чтобы войти в красную зону, нужно надеть защитный костюм. Все участки тела должны быть максимально закрыты. Две пары перчаток, специальная маска и шапка для волос. Места, где костюм соединяется с перчатками и обувью, обматывают специальным скотчем. И так врачи собираются каждый день.

Во временном ковид-госпитале парка «Патриот» в Одинцове развернуто 1420 коек, к кислороду из них подключено 1020. Больных лечат 150 медиков Подмосковья и почти 900 специалистов, выделенных в Министерстве обороны России.

«Тысяча коек — не нам рассказывать, что это серьезная организация. Мы все прекрасно понимаем, в какое время живем. И неслучайно наш президент поставил всем региональным руководителям, губернаторам задачу сохранить жизни людей. Все ресурсы предусмотрены для того, чтобы спасти жизни, не допустить трагедий. Хотя эпидемия, мы видим, покрыла всю планету», — рассказал Воробьев.

Общался здесь с пациентами. От них огромные слова благодарности за профессионализм, вежливость врачей и среднего медицинского персонала. Поистине испытываешь удовлетворение и гордость за то, что мы совместно [с Министерством обороны России] реализовали такой большой госпиталь Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня в «Патриоте» развернули свыше 1,4 тысячи койко-мест. В инфекционном стационаре работают аппараты для КТ, УЗИ и ЭКГ. Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев отметил, что медиков полностью хватает. Он добавил, что сейчас заболевания протекают сложнее, чем в первую волну коронавируса.

«В первую волну здесь было подключено к кислороду 620 точек. Сейчас их 1020. То есть на 400 коек мы это количество увеличили. Кроме того, сейчас стоит современная полноценная лаборатория, которой не было в первую волну. Мы делаем анализы не выходя из „Патриота“. Плюс стоят современные аппараты КТ и УЗИ», — подчеркнул он.

Источник фото: телеканал «360»

Главный врач подчеркнул, что в «Патриот» пациенты поступают с территорий, где возникли проблемы с койками. Если здесь есть свободные места, никому не отказывают.

Как работали весной

Многие врачи, принимающие пациентов сейчас, работали в «Патриоте» и во время первой волны. В мае направили и курсантов из Военно-медицинской академии имени Кирова. Они работали весной, летом, а теперь вернулись вновь. Губернатор вручил награды тем, кто особенно отличился среди них и врачей.

Отряд, направленный в «Патриот» весной, состоял из 630 человек. Преимущественно в него вошли профессора, старшие курсанты и ординаторы из Академии имени Кирова, медики из Восточного и Центрального военных округов.

Между ними распределили жителей с легкой, средней и тяжелой формами заболевания. В стационаре сформировали бригады для работы в четыре смены. С середины мая до середины июля здесь пролечили 757 человек. Отряд помогал врачам и фельдшерам в зависимости от обучения и допуска к медицинской, фармацевтической работе.

Благодарностью губернатора Московской области уже наградили 277 курсантов. Они оказали значимую помощь медикам, вместе с ними вылечив сотни человек. Сравнивая первую волну ковида со второй, руководитель Центра анестезиологии и реанимации при Одинцовской областной больнице Денис Цветков сделал акцент на важности опыта.

«Сейчас легче с точки зрения подготовленности. Когда пациенты начали поступать в первый раз, было некоторое замешательство и мы активно создавали протокол работы. Но теперь уже есть точные механизмы, нет дефицита и появилось понимание. Аппараты ИВЛ, кислород, койки — все приготовлено в достаточном количестве, а это существенно облегчает работу», — рассказал Цветков.

Сейчас, как и во время первой волны, врачей изолировали от их семей. Это изначально обсуждают при устройстве на работу. Они живут в предоставленных им гостиницах со всеми удобствами. К месту работы и обратно всех врачей доставляют на специальном безопасном транспорте.