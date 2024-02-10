Подмосковье 10 февраля 2024, 14:04 Врач-онколог из Химок приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Врач-онколог Жавагьир Абдуллаева из городского округа Химки купила собственную трехкомнатную квартиру по программе «Социальная ипотека». Сертификат на приобретение жилья специалист получила в прошлом году.

Жавагьир работает по профессии более 10 лет, проводит диагностику опухолей кожи на аппарате «ФотоФайндер», дерматоскопию, первичную диагностику ЗНО, диспансерное наблюдение, а также назначает лекарственную терапию опухолей с применением таблетированных форм.

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«Честно, я не думала, что надолго задержусь, но до сих пор не нарадуюсь, что попала именно сюда. Мне очень повезло с коллегами. В Химках самые лучшие врачи, самые лучшие медсестры и доброжелательные пациенты. Я решила остаться в Химкинской больнице», — рассказала врач-онколог Жавагьир Абдуллаева.

Благодаря программе «Социальная ипотека» акушер-гинеколог из Химок Анна Якубяк также приобрела собственную квартиру. Девушка купила вторичное жилье рядом с работой.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись учителя и воспитатели, врачи и фельдшеры, молодые ученые и уникальные специалисты, а также тренеры.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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