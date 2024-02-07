Подмосковье 07 февраля 2024, 17:17 Акушер-гинеколог Анна Якубяк из Химок приобрела собственное жилье по программе «Социальная ипотека» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Акушер-гинеколог из Химок Анна Якубяк купила собственную квартиру неподалеку от места работы благодаря программе «Социальная ипотека». Сертификат на покупку жилья она получила осенью прошлого года.

По словам Анны, она предпочла «вторичку», чтобы можно было сразу переехать и жить. Основным критерием для выбора стало расположение квартиры — недалеко от места ее работы.

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Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

С момента запуска программы более 2,5 тысячи человек улучшили свои жилищные условия. Для медицинских специалистов предусмотрены и другие программы поддержки: компенсация аренды жилья, предоставление бесплатных земельных участков, программы «Привели друга», «Земский доктор».

Ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что врачи, прибывающие в регион, могут получить компенсацию аренды жилья, оформить социальную ипотеку, а также приобрести земельный участок на специальных условиях.

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