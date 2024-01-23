Подмосковье 23 января 2024, 16:39 Подмосковье сделает упор на здравоохранении в 2024 году — Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья рассказал об упоре на здравоохранении в 2024 году Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

В 2024 году в Подмосковье откроют 10 поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Самые ожидаемые объекты здравоохранения в наступившем году — это больница с поликлиникой на 450 посещений и стационаром в Хотькове, поликлиника на 600 посещений в Лобне, а также медучреждения в микрорайоне Лукино-Варино в Лосино-Петровском и Балашихе, сообщил глава региона.

Реклама

«При поддержке Президента также построим в Балашихе большой госпиталь, рассчитанный на 1,2 тысячи коек и 300 посещений в смену», — сказал он.

Ранее губернатор заявил об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Сейчас больница готова на 80%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».