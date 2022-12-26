Подмосковье 26 декабря 2022, 14:35 Врач из Видного рассказал, как избежать постновогодней депрессии

Читать 360tv в

Подготовка в Новому году часто занимает много времени и сил. Предпраздничные хлопоты могут привести к физическому и моральному истощению, а также постновогодней депрессии. Врач-терапевт больницы Видного Тимур Асанов рассказал, как этого избежать.

«Многие на подготовку к празднику тратят столько физических и моральных сил, что по его завершении нередко погружаются в пучину чернейшей депрессии. После чего проводят новогодние каникулы в режиме „тюленя“, что, конечно, не идет на пользу организму», — объяснил медик.

Реклама

Чтобы избежать негативных последствий, важно не откладывать все дела на последние числа декабря. Прибраться дома, купить подарки и продукты можно заранее. Многие товары можно заказать с доставкой на дом, чтобы не тратить время на посещение магазинов.

Реклама

«А еще, укладывая подарки под елку, не забудьте о самом важном для вас человеке — себе. Купите то, о чем давно мечтали, позаботьтесь о подарочной упаковке и вложите записку с добрыми пожеланиями. Вы заслужили», — сказал он.

Врач отметил, что празднику не обязательно быть идеальным, поэтому не стоит доводить квартиру до совершенной чистоты и держать все под контролем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье отправит фуры с подарками для детей из новых регионов России. Их получат 1200 детей.