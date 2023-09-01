Подмосковье 01 сентября 2023, 09:23 «Впереди большой и интересный путь». Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября Губернатор Подмосковья поздравил школьников с 1 Сентября

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Сегодня подмосковные школьники вновь сядут за парты — некоторые из них только начнут свой путь в мир знаний, а кто-то продолжит подготовку к выпускным экзаменам. С 1 Сентября детей, их родителей и учителей поздравил губернатор Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что в начале учебного года всегда много хлопот, забот и переживаний за детей. Больше всего беспокоятся те, кто идет в первый класс.

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«Впереди большой, интересный, насыщенный путь. Спасибо вам, учителя, вы помогаете, воспитываете наших детей. И мы понимаем, что родители должны стоять за вашей спиной. Это наш совместный труд. Именно мы прежде всего заинтересованы в том, чтобы наши дети радовали нас. Уверен, с такой командой педагогов, воспитателей нам все по плечу», — сказал он.

Слова напутствия Воробьев передал и выпускникам. Он пожелал школьникам сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

Пусть новый учебный год пройдет на отлично. В добрый путь, хорошего, успешного учебного года. Мы вас любим и, уверен, будем гордиться. Андрей Воробьев

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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