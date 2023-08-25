Важное 25 августа 2023, 17:44 Губернатор Подмосковья назвал количество новых школ и детских садов к 1 Сентября

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Подмосковье откроет в День знаний 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре, Коломне. Дери распахнут и 25 детских садов, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«В этот день мы открываем 30 новых школ на 20 тысяч мест — среди них три кластера, которые начинают работать на полную мощность. И 25 детских садов на семь тысяч мест», — отметил он.

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В числе самых больших — школа для 2,2 тысячи учеников в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцовском округе и для 825 ребят в жилом комплексе «Дрожжино-2» в Ленинском округе.

Скоро детей ждут в новом корпусе Глебовской школы в Истре, в пристройке к гимназии «Квантор» в Коломне.

«Откроем большие детские сады в Котельниках, Ленинском округе, Серпухове, Ступине и Королеве», — добавил губернатор.

После капитального ремонта начнут работать 63 школы и еще 15 детских садов.

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