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    26 августа 2020, 22:29

    Возводить пристройку к школе №8 в Балашихе будут быстрее

    Анастасия Максимовских

    Сергей Юров оценил темпы строительства пристройки на 600 мест к школе № 8 в микрорайоне Кучино. Вместе с ним объект проверили представители городской администрации, общественные деятели, генеральный директор компании «Норэнс Групп» Евгений Горбатов и директор Балашихинского водоканала Сергей Степашин.
    Возводить пристройку к школе №8 в Балашихе будут быстрее

    Строительство пристройки выполнено на 60%. Завершены монолитные работы, проложены внутренние инженерные сети отопления и электроснабжения, подходит к концу благоустройство территории у главного входа.

    Возводить пристройку к школе №8 в Балашихе будут быстрее | Изображение 1

    «На этой неделе приступим к кровельным и отделочным работам. После 1 сентября начнем обустраивать спортивное ядро. Тогда же продолжим облагораживать задний двор школы. Срок сдачи пристройки — 20 ноября 2020 года. Все выполним вовремя», — сказал представитель подрядной организации Александр Александров.

    Возводить пристройку к школе №8 в Балашихе будут быстрее | Изображение 2

    Открытия пристройки особенно ждут воспитанники школы № 8. Сегодня в ней учатся больше двух тысяч ребят. На занятия во второй половине дня вынуждены ходить 730 из них. Увеличение площади школы поможет ликвидировать вторую смену.

    «Этот объект очень важен. Его строительство было необходимо, потому что школа перегружена. Пристройка решит эту проблему. Мы регулярно бываем на строительной площадке, следим за ходом работ», — сказала общественный деятель Наталья Казакова.

    Возводить пристройку к школе №8 в Балашихе будут быстрее | Изображение 3

    Пандемия коронавируса усложнила работу подрядной организации. Чтобы работы были закончены в срок, принято решение с 1 сентября увеличить число рабочих на строительной площадке как минимум вдвое. Сейчас в возведении пристройки задействованы 125 человек.

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