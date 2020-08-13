Робототехника, просторные классы и вкусное питание. Какие школы появятся в Коломне к 2021 году

В Коломенском городском округе к 2021 году построят три школы и возведут две пристройки к уже существующим. Это позволит добавить более двух тысяч новых учебных мест.

Новые классы

Учебные места появятся в Коломне в рамках президентского национального проекта «Современная школа». Всего к 2021 году в муниципалитете добавится 2350 учебных мест.

Новые школы будут отвечать всем современным требованиям и стандартам по размерам классов, набору помещений и оснащению. В каждой из них будут кабинеты, вместительные столовые, актовый зал и многофункциональная спортивная зона.

Школы построят в самых разных частях Коломны. Самая большая будет в микрорайоне Колычево по улице Захарова, в ней смогут учиться 825 ребятишек. На улице Кутузова возведут школу на 525 мест, в ней не будет начальных классов. Две пристройки появятся в школах на улице Калинина и Леваневского. Благодаря новым классам в них появятся по 300 и 200 учебных мест.

Школа в Песках

Еще 500 школьников после открытия нового здания смогут учиться в поселке Пески. Именно ее называют самой приоритетной. Песковскую школу должны достроить в этом году, сейчас она готова на 80%. Чтобы успеть в запланированные сроки, строители работают без выходных в две смены.

Новое здание школы не только позволит снять вопрос со второй сменой в поселке, но и подарит ученикам и педагогам новые возможности, ведь оснащение у школы будет самым передовым. Сюда уже поступили первые интерактивные доски, пока они складируются в старом здании Денис Лебедев глава Коломенского г.о.

Песковскую школу начали строить в 2016 году, но прерывались из-за проблем с генеральной подрядной организацией. Дело дошло до суда. Осенью 2019 года был выбран новый подрядчик, и он уже завершает строительство.

«Сейчас на объекте трудятся более 200 человек в первую смену, и еще около 60 остаются во вторую. С конца недели добавятся рабочие по инженерии. Они займутся установкой осветительных приборов, розеток, монтажом сантехнических приборов», — добавил Лебедев.

Школу оснастят и самым современным оборудованием. По поручению губернатора Андрея Воробьева было увеличено финансирование по этой статье. И вот к началу года в школу поставят 3D-принтеры и наборы для робототехники, лабораторное оборудование в кабинеты химии и физики, интерактивные панели, которые заменят работающие сегодня проекторы.

Питание в новой школе тоже будет достойным, для этого предусмотрены вместительные столовая и кухня.

Новое здание ждем с нетерпением. Оно позволит не только усовершенствовать учебный процесс, но и улучшить бытовые условия. Кабинеты уже распределены под классы, когда строители закончат чистовую отделку, можно будет приступать к установке мебели и техники. С родителями школьников держим контакт, рассказываем о ходе работ Алексей Фатеев директор Песковской средней школы.

Стоимость Песковской школы составила 621 миллион рублей. Ее строят при поддержке регионального бюджета.