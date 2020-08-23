Ко Дню знаний в Подмосковье откроется 16 новых школ

Первого сентября в регионе двери распахнут 16 новых школ. А концу 2020 года — около 25. Открытие новых образовательных учреждений позволяет избавляться от второй смены, отметил глава Подмосковья.

Андрей Воробьев рассказал и о линейках на 1 сентября в Подмосковье. Пока что они рекомендованы только для первого и 11 классов. Для остальных учащихся эта праздничная церемония отменена из-за пандемии коронавируса.

«Ясно, что если это на воздухе, то больше возможности, в закрытых помещениях линейки точно не будем проводить во избежание недоразумений. Для первоклашек и 11-х классов будем обязательно», — сказал Воробьев.

Он допускает, что в некоторых школах администрация будет добавлять и другие классы.

Ранее каждый пятый российский школьник поддержал дистанционное обучение. Это при условии, что есть компьютер, интернет и все хорошо работает. Традиционный формат после пандемии теперь больше ценят около 50% учащихся.

Instagram-мама из подмосковного Наро-Фоминска помогает выбрать школьную форму для ребенка. У девочек сейчас в моде юбка-брюки темно-синего цвета. Для мальчиков важна прочность формы, она должна хоть немного поспевать за активностью ее хозяина.