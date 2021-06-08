Жителям Подмосковья напомнили о возможности оценить онлайн свои управляющие компании

Опрос, позволяющий оценить управляющие компании в Подмосковье, запустили онлайн 1 июня. Подключиться к нему жители смогут на сайте тырешаешьжкх.рф.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, свои оценки поставили уже более двух тысяч человек.

Опрос продлится до 30 июня — в дальнейшем его результаты будут одним из критериев для нового рейтинга управляющих организаций Антон Велиховский.

Оценить УК можно по четырем критериям. Среди них качество подачи отопления, света и воды, текущие работы, уборка мест общего пользования, взаимодействие с жильцами.

Ранее стало известно, что жители, которые вовремя оплачивают счета по ЖКХ онлайн, смогут воспользоваться «Коммунальным бонусом». Программа дает доступ к бонусам и скидкам.