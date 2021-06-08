08 июня 2021, 14:08
Жителям Подмосковья напомнили о возможности оценить онлайн свои управляющие компании
Опрос, позволяющий оценить управляющие компании в Подмосковье, запустили онлайн 1 июня. Подключиться к нему жители смогут на сайте тырешаешьжкх.рф.
Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, свои оценки поставили уже более двух тысяч человек.
Опрос продлится до 30 июня — в дальнейшем его результаты будут одним из критериев для нового рейтинга управляющих организаций
Антон Велиховский.
Оценить УК можно по четырем критериям. Среди них качество подачи отопления, света и воды, текущие работы, уборка мест общего пользования, взаимодействие с жильцами.
Ранее стало известно, что жители, которые вовремя оплачивают счета по ЖКХ онлайн, смогут воспользоваться «Коммунальным бонусом». Программа дает доступ к бонусам и скидкам.