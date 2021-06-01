Жители Подмосковья смогут оценить работу своей управляющей компании онлайн

Жители Подмосковья теперь могут оценить работу управляющих компаний на портале тырешаешьжкх.рф. Для голосования выделили четыре критерия: качество подаваемых ресурсов, уборка подъездов, текущие работы в доме и общение с собственниками и советом дома. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Опрос для жителей Подмосковья продлится до 30 июня. Его проводят при поддержке Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский уточнил, что результаты опроса жителей будут учитывать при составлении нового рейтинга управляющих компаний. Кроме данных, полученных из опроса, в рейтинге также учитывают своевременность и качество отработки заявок в ЕДС, существующие нарушения, обслуживание внутридомового газового оборудования, взаимодействие с жителями и проведение общих собраний собственников, выполнение планов по ремонтным работам.