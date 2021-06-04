Полный доступ к «Коммунальному бонусу» получили 820 тысяч жителей Подмосковья за месяц

За месяц работы программы «Коммунальный бонус» 820 тысяч жителей уже получили полный доступ ко всем ее предложениям в Подмосковье. Ее запустили в регионе 1 мая по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, чаще всего клиенты МосОблЕИРЦ пользуются предложениями от партнеров OZON, «Иль де Боте», «Бургер Кинг» и других.

Воспользоваться «Коммунальным бонусом» могут те жители, кто оплачивает счета за услуги ЖКХ онлайн. Программа позволяет получать выгодные предложения в магазинах.

Бонусы можно будет использовать при покупке продуктов или товаров для дома, бытовой химии. Главное условие — никаких просрочек в оплате коммунальных услуг.

На сегодняшний день более 7,5 тысячи жителей Подмосковья уже скачали купоны с бонусами и скидками от партнеров программы Антон Велиховский.

По его словам, самыми активными пользователями программы «Коммунальный бонус» стали жители Балашихи, Красногорска и Люберец.

О бонусах, их списании и правилах программы можно узнать на специальном сайте «Коммунального бонуса».