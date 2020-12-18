«Вот она, чуткость». Более 300 детей забрали из детдомов Подмосковья в пандемию

Первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова в интервью «360» рассказала, что за время эпидемии коронавируса более 300 детей забрали из подмосковных детдомов. По ее словам, в это время люди стали более чуткими к бедам чужих.

Забралова рассказала, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе прилагаются колоссальные усилия для сокращения числа детских домов. Чтобы уменьшить риск распространения коронавируса, в этих учреждениях воспитатели в этом году забирали детей в свои семьи.

«В этом году более 300 детей во время пандемии жили в семьях, потому что мы старались максимально закрыть детские дома. И 67 детей так и остались жить в семье — вот она, чуткость», — заметила заместитель председателя правительства Подмосковья.

На сайте «360» можно прочитать полную версию интервью Ольги Забраловой.

Жители Подмосковья в этом году нашли уже 300 подарков для воспитанников детских домов, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Это произошло в рамках акции «Стань Дедом Морозом!». Стать ее участником еще можно до 25 декабря. Для этого надо зайти на сайт «Усыновление в Московской области» и выбрать раздел акции «Стань Дедом Морозом!».