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    17 декабря 2020, 14:08

    Жители Подмосковья помогли найти 300 новогодних подарков ребятам из детских домов

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Поддержавшие благотворительную акцию «Стань Дедом Морозом!» жители Подмосковья нашли уже 300 подарков для воспитанников детских домов. Присоединится к ней можно до 25 декабря.
    Жители Подмосковья помогли найти 300 новогодних подарков ребятам из детских домов

    Акция проходит по всей Московской области. Неравнодушные жители могут в несколько шагов помочь детдомовцам обрести новогоднее настроение. Это подчеркнула министр образования региона Ирина Каклюгина.

    На сегодняшний день еще более 400 ребят с ослабленным здоровьем из детских домов-интернатов ждут исполнения своих заветных желаний

    Ирина Каклюгина.

    Чтобы устроить ребенку праздник, достаточно перейти на сайт «Усыновление в Московской области», а затем выбрать раздел акции «Стань Дедом Морозом!».

    В появившемся окне жители могут открыть сайты учреждений и увидеть записанные пожелания детей. У жителей Московской области появится возможность исполнить мечты детдомовцев.

    Все подарки будут ожидать ребят под елкой в новогоднюю ночь. Если под фото ребенка есть отметка „Дед Мороз найден!“, можно выбрать пожелание другого ребенка

    Ирина Каклюгина.

    Присоединиться к акции удастся по ссылке. Продлить ее могут до тех пор, пока каждый ребенок не найдет своего Деда Мороза.