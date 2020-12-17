Жители Подмосковья помогли найти 300 новогодних подарков ребятам из детских домов

Акция проходит по всей Московской области. Неравнодушные жители могут в несколько шагов помочь детдомовцам обрести новогоднее настроение. Это подчеркнула министр образования региона Ирина Каклюгина.

На сегодняшний день еще более 400 ребят с ослабленным здоровьем из детских домов-интернатов ждут исполнения своих заветных желаний Ирина Каклюгина.

Чтобы устроить ребенку праздник, достаточно перейти на сайт «Усыновление в Московской области», а затем выбрать раздел акции «Стань Дедом Морозом!».

В появившемся окне жители могут открыть сайты учреждений и увидеть записанные пожелания детей. У жителей Московской области появится возможность исполнить мечты детдомовцев.

Все подарки будут ожидать ребят под елкой в новогоднюю ночь. Если под фото ребенка есть отметка „Дед Мороз найден!“, можно выбрать пожелание другого ребенка Ирина Каклюгина.

Присоединиться к акции удастся по ссылке. Продлить ее могут до тех пор, пока каждый ребенок не найдет своего Деда Мороза.