Почти год Подмосковье, как и вся страна, вынуждено было жить по новым законам. Однако ковид принес не только масочный режим, ограничения и прочие неудобства. Первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова рассказала в интервью «360» о том, как изменилось образование, искусство и социальная сфера.

Чуткость в сложное время

Ольга Забралова обратила внимание, что именно в это время проявилась чуткость людей во многих сферах жизни.

«Чуткость — это забота о людях, забота о ближнем. Самое главное — услышать человека. Чуткость в том, что ты в первую очередь должен услышать, чтобы что-то решить и сделать для человека», — уверена она.

Один из самых ярких примеров такой чуткости выразился в отношении к наиболее уязвимым слоям населения. В Подмосковье уже не первый год по поручению губернатора Андрея Воробьева прилагаются колоссальные усилия для сокращения числа детских домов. На время пандемии, чтобы сократить распространение инфекции, воспитатели детских домов забирали детей в свои семьи.

В этом году более 300 детей во время пандемии жили в семьях, потому что мы старались максимально закрыть детские дома. И 67 детей так и остались жить в семье — вот она, чуткость Ольга Забралова первый заместитель председателя правительства Московской области.

Не меньшая чуткость, по мнению Ольги Забраловой, проявлялась и в отношении пенсионеров, людей старше 65 лет, которые вынуждены были соблюдать строгий режим самоизоляции. В такой непростой период, к которому, по словам зампреда, не был готов никто, по поручению губернатора в особо усиленном режиме начали работать социальные службы.

«Мы начали обзванивать пожилых граждан, а у нас таких более 1,5 миллиона человек. Сотрудники соцзащиты оставляли свои мобильные телефоны, потому что многие не могли сразу сказать: да, мне нужно вот это. А потом перезванивали по нескольку раз и говорили, что им нужны продукты, лекарства, маска, врач или нужно просто навестить», — рассказала Забралова.

Позднее стало понятно, что помощь — в первую очередь продуктами и средствами гигиены — нужна и многодетным семьям. Тогда волонтеры и социальные работники начали собирать наборы с детским питанием, подгузниками и другими необходимыми товарами.

«В каждом муниципалитете мы обеспечили продуктовыми наборами всех школьников, которые должны были учиться очно и завтракать или обедать или и завтракать, и обедать в школе», — добавила Забралова.

Цифровизация образования

В сложной ситуации из-за пандемии оказалась и сфера образования. Однако, по словам зампреда, дистанционное обучение удалось достаточно быстро и удачно освоить. Тем не менее оказалось очевидным, что качество такого «заочного» образования ниже, чем когда дети, как все привыкли, ходили в школу.

«Мы максимально стараемся работать в очном формате. Никогда дистанционный формат не заменит очное обучение. В Московской области полторы тысячи школ и 35 тысяч классов. На сегодняшний день закрыто всего 500 классов, это абсолютно небольшое число», — уверена Забралова.

Остальные классы продолжают учиться в штатном режиме с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора.

При этом Забралова заметила, что многие боятся цифровизации образования, так как видят в этом угрозу исчезновения школ в их традиционном виде. Однако такого, считает она, не будет. Цифровая образовательная среда, по мнению зампреда, — это в первую очередь инструмент, с помощью которого учитель может сделать занятия интереснее, а ученик — получить новые знания привычным и понятным для него способом, по-новому подойти к усваиванию знания.

Бояться этого не нужно, это лучший помощник на сегодняшний день, потому что дети все равно в интернете, в соцсетях. Это очень интересно, когда урок уже на более современном уровне. Но она ни в коем случае не заменяет очного обучения в школе Ольга Забралова первый заместитель председателя правительства Московской области.

В 2021 году, по словам зампреда, Московская область будет участвовать в пилотном проекте цифровой образовательной среды. В его рамках школы будут оснащены новым современным оборудованием, в том числе интерактивными досками и планшетами.

Культура онлайн

Пандемия подтолкнула подмосковные власти к тому, чтобы культура стала доступнее. Из-за того, что музеи, театры, ДК и многие другие культурно-просветительские организации были закрыты, мероприятия перешли в онлайн.

«Люди из своего дома могли заниматься и в школе искусств, и в Доме культуры. Это были и мастер-классы, и просмотр кинофильмов, и фестивали — все было доступно. До сих пор мы работаем над тем, чтобы улучшить это. У нас огромное количество запросов на онлайн-уроки по ИЗО, по музыкальным специальностям», — рассказала она.

Коснулись перемены и библиотек, которые цифровизация и самоизоляция, казалось бы, должны были погубить. Забралова рассказала, что «коронавирусный» период показал, что этой сфере жизни тоже нужна реформа. В рамках пилотного проекта 15 библиотек области привели к новому стандарту работы: закрываются библиотеки теперь только в 22:00. Но это не единственное изменение.

Библиотека сейчас — это не только место, где можно взять книжку с полки, это место, где проходят занятия, встречи с интересными людьми. В Клину, например, в библиотеке идут занятия по японскому и китайскому языку, в Электростали — занятия по фотографии. Я уже не говорю про обычные ИЗО, чтение и другие дополнительные занятия Ольга Забралова первый заместитель председателя правительства Московской области.

При этом не остановила пандемия и занятия спортом, в том числе и в программе «Активное долголетие». Тренеры имели возможность проводить привычные занятия и на дистанте — либо из квартиры, либо из ФОКа или ЦСО.

«Наше „Активное долголетие“ хоть и было невозможно в очном формате и всем было рекомендовано оставаться на самоизоляции, у нас в течение дня шли занятия из дома. Многие же одиноко проживают и порой даже с соседями пообщаться не могут из-за пандемии», — уверена Забралова.

За время пандемии только в рамках «Активного долголетия» было проведено более 120 тысяч онлайн уроков.

Не останавливается культурная и активная жизнь в Подмосковье и сейчас, в преддверии Нового года. Забралова напомнила о том, что с 14 декабря в регионе снова заработали музеи и усадьбы — с соблюдением масочного режима и других рекомендаций Роспотребнадзора.