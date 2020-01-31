Два спутника связи готовят к запуску в Дубне. Они обеспечат доступ в интернет для всей страны

Крупнейший телепорт Восточный Европы ЦКС «Дубна» готовится к запуску новых спутников связи. Они помогут обеспечить доступ в интернет даже в труднодоступных регионах страны.

Спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» готовят к запуску на геостационарную орбиту. В центре космической связи «Дубна» (ЦКС) настраивают и проверяют наземное оборудование. Задача центра — обеспечить пуск и дальнейшее обслуживание спутников.

Источник фото: телеканал «360»

«Спутники войдут в состав нашей орбитальной группировки и должны существенно расширить возможности космического сегмента в интересах Дальнего Востока и Сибири. Обеспечить как каналы телевизионного вещания, так и каналы широкополосного доступа в интернет», — рассказал генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Юрий Прохоров.

Источник фото: телеканал «360»

На «Экспресс-80» возлагают особые надежды. Сотрудники предприятия «Космическая связь» отметили, что спутник займет стратегически важную позицию и обеспечит доступ к современным услугам связи всей стране.

«Мы защитили орбитально-частотный ресурс. Это удобная и выгодная позиция для организации канала связи всей страны. Из нее одинаково хорошо видно и Калининград, и Владивосток. Поэтому он будет востребован и внесет экономический, финансовый вклад в наше предприятие», — пояснил Юрий Прохоров.

Источник фото: телеканал «360»

Специалисты дистанционно управляют всем комплексом телепорта из аппаратной центра связи «Дубна». Здесь же, по сути, контролируют качество услуг связи по всей стране. Речь идет о спутниковом телевидении и интернете.

«От качественной работы всего этого оборудования и зависит, что на каком-то корабле, идущем по северному морскому ледовитому пути, есть интернет, смотрят телевидение. В школе в Якутии то же самое», — отметил генеральный директор ЦКС «Дубна» Александр Дука.

Источник фото: телеканал «360»

Сигналы от всех спутников предприятия «Космическая связь» сначала поступают сюда и только потом — в центр управления полетами в Москве. Начальник смены Александр Малышев и пятеро его коллег 24 часа в сутки отслеживают все каналы связи, которые проходят через ЦКС. Данные выводятся на мониторы.

Источник фото: телеканал «360»

ЦКС «Дубна» обеспечивает и связь Кремля с Белым домом США. На связь с американцами Дубна выходит каждый день.

Специалисты ЦКС обеспечивают связь во время чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф. «Затопленный Ленск — один из примеров. Всегда есть мобильная группа и оборудование, которое быстро собирается и доставляется туда, куда нужно организовать связь», — сказал Александр Дука.

Источник фото: телеканал «360»

Последние три года специалисты ЦКС «Дубна» работают над предоставлением доступа в интернет в так называемом К-диапазоне. Для этого построили уникальную антенную систему, которая позволяет подключить абонентов к интернету со средней скоростью доступа 6–10 Мбит/с. Эта услуга востребована в малых городах и труднодоступных регионах. Например, в условиях вечной мерзлоты. И не только жителям, но и президенту России в рабочих поездках по стране.

Источник фото: телеканал «360»

«Выше качество — ниже цена для потребителей. Сложности для нас: чем выше частота, тем больше на нас влияют погодные условия», — рассказал Александр Дука.

Источник фото: телеканал «360»

В январе ЦКС «Дубна» отмечает 40 лет. Все это время практически непрерывно идет модернизация оборудования. Для такой высокотехнологической отрасли — это необходимое условие существования. Вот и сейчас обновляют системы контроля. Все для того, чтобы всегда оставаться на связи.