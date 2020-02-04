Курсы по улучшению памяти и плавание. Как пенсионеры из Дубны заботятся о своем здоровье

В дубненском клубе «Активное долголетие» для пенсионеров организовали курсы по улучшению памяти.

Пенсионерке Нине Коробовой 72 года. Женщина чувствует себя прекрасно, только память начала подводить. Именно это она собирается исправить в клубе «Активное долголетие». Нина уже присмотрела для себя несколько курсов.

Источник фото: телеканал «360»

«Я записалась на плавание, на компьютерные курсы. А там посмотрим. Буду еще ходить в остальные группы», — рассказала Нина Коробова, жительница г. о. Дубна.

Существенно улучшить память в 60 лет, по мнению специалистов, возможно. И все благодаря комплексным упражнениям на моторику, внимание и пространственное мышление.

«В любом возрасте очень полезно тренировать нашу память. Это профилактика таких болезней как Альцгеймера, Паркинсона. Именно на таких занятиях включаются все анализаторы: зрительные, слуховые, кинетические. Благодаря тому, что специалист использует различную технику, проводит занятия в игровой форме, курсы получаются очень актуальными и необходимыми», — отметила Лада Хлопотова, сотрудница центра «Родник».

Источник фото: телеканал «360»

А Лариса Сабитова пришла в клуб не только за памятью, но и за спортом. Принять участие в программе «Активное долголетие» пригласили подруги. В свои 76 лет женщина ведет активный образ жизни. Она любит путешествовать, недавно вернулась из Египта. Помимо курсов по улучшению памяти записалась в бассейн и на занятия по скандинавской ходьбе.

«Уже два месяца хожу на занятия. Мне нравится. Много узнаю», — поделилась впечатлениями Лариса Сабитова, жительница г. о. Дубна.

Чтобы быть в форме, специалисты призывают хотя бы иногда выполнять несложные упражнения. Например, выбирать разный маршрут при походе с работы, делать привычные действия левой рукой, смотреть сериал с выключенным звуком и стараться угадать, о чем идет речь.