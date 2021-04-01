Воспитанникам подмосковных интернатов провели экскурсию по Музею космонавтики и технопарку «Кванториум»

Где в любой момент можно встретить космонавта? Увидеть, из чего состоит корабль и даже попробовать космическое питание? Все ответы — в Королеве, главном городе космоса в России. Узнать их приехали воспитанники детских домов Подмосковья в ходе экскурсии. К ним присоединилась и корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

Экскурсию устроили в честь предстоящего Дня Космонавтики. Еще один прекрасный повод — в этом году первому полету человека в космос 60 лет!

На выставке можно увидеть люк капсулы легендарного «Востока» — точно такого же, в котором был Гагарин. А космический корабль тут буквально разобрали на запчасти — для наглядности. На виду каждая деталь, и не только железо. Представлена и космическая провизия — борщ, рассольник или творог в тюбиках. Детям повезло — теперь они смогут попробовать настоящую космическую еду — заветные тюбики приготовили каждому в подарок.

Источник фото: телеканал «360»

После музея ребят повезли в королевский «Кванториум». Там можно было полетать на тренажере-дельтаплане, а еще детям посчастливилось пообщаться с космонавтами. На встречу с воспитанниками интернатов приехали Герои России и Советского Союза Юрий Усачев, Александр Викторенко и Константин Козеев. Первые вопросы от ребят — удобно ли в скафандре и видели ли НЛО. Кораблей других цивилизаций, признаются космонавты, увы, не встретили. А еще рассказали, что после приземления к обычной земной жизни привыкаешь около двух недель. Мышцы будто заново адаптируются к нагрузке после невесомости.

Во-первых, я увидел землю со стороны, это настолько меняет твое представление о жизни. А длительная изоляция и малый коллектив настолько меняют твое сознание, что ты начинаешь по-другому ко всему относиться — к жизни, к смерти, к планете, к любви Юрий Усачев космонавт, Герой РФ

И вообще, там, наверху, вся земная суета кажется очень незначительной, поделились космонавты. Поэтому они дали молодежи такой совет — в сложной ситуации нужно уединиться, отключиться от мира. Тогда станет легче и придут ответы на все волнующие, важные вопросы.