Эксперт рассказал, чем на самом деле являются черные дыры

Черные дыры в большинстве случаев представляют собой сколапсировавшиеся звезды. Об этом заявил эксперт по космосу. Он отметил, что они могут быть размером, как четыре Солнца и как 20 миллиардов Солнц.

Столько весит черная дыра в созвездии Стрелец А, сайту телеканала «Звезда» рассказал эксперт по космосу и Вселенной Михаил Сомов. «Самая маленькая ближайшая, известная на данный момент, — черная дыра в созвездии Телескоп, она составляет не более четырех масс Солнца. Находится от нас на расстоянии примерно в тысячу световых лет», — отметил эксперт.