SpaceX представила экипаж для туристического рейса Crew Dragon

Для корабля Crew Dragon, который отправится в полностью коммерческий полет в космос, укомплектовали экипаж. Его командиром стал бизнесмен, а пилотом — исследовательница.

Состав первого в истории гражданского экипажа опубликован на сайте миссии Inspiration4. В космос корабль компании SpaceX должен отправиться до конца года. Профессиональны астронавтов на его борту не будет.

К звездам отправятся предприниматель Джаред Исаакман, которому предстоит взять на себя командование Crew Dragon, исследовательница Ниас Проктор в роли пилота, медик Хейли Арсенокс как бортовой врач и бортинженер Кристофер Семброски, в прошлом — военный и сотрудник оборонной корпорации Lockheed Martin.

Для каждого из четырех мест на корабле придумали свое название — «Лидерство», «Надежда», «Великодушие» и «Процветание».

Туристический рейс Crew Dragon состоится не раньше осени 2021 года. Полет аппарата пройдет на низкой околоземной орбите и продлится порядка трех дней. Специалисты SpaceX намерены контролировать полет каждые 90 минут.