Восемь школ построят в Балашихе до конца 2021 года

До конца 2021 года в Балашихе построят еще восемь школ. Об этом рассказал глава городского округа Сергей Юров.

Развитие системы образования — одно из приоритетных направлений. Именно в эту сферу направляется значительная часть бюджета Балашихи. Деньги идут на ремонт и строительство новых учреждений.

Одна из главных задач, которую будут решать в Балашихе, — это ликвидация второй смены в школах. Сейчас во вторую смену обучаются около пяти тысяч детей. «На территории Балашихи в 2020 и 2021 годах будет открыто восемь новых школ общей вместимостью более 7,5 тысячи мест», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что в рамках национального проекта «Образование» в 2019 году в Балашихе заложили три школы. Первая — на 1100 мест — откроется в микрорайоне Первомайский до сентября.

Источник фото: телеканал «360»

Во второй половине 2020 года завершится строительство двух учебных пристроек: на 400 мест к школе № 30 в микрорайоне Авиаторов и на 600 мест — к школе № 8 в микрорайоне Кучино.

«В рамках инвестиционных контрактов в 2019 году началось строительство еще трех объектов. Это школа в микрорайоне Саввино на 900 мест, которую мы откроем уже в этом году, и две большие школы на 1600 и 1775 мест в микрорайонах Павлино и Измайловский Лес, которые мы планируем ввести в эксплуатацию в 2021-м», — сказал Сергей Юров.

В этом году завершится проектирование и начнется строительство школ на 1100 мест в микрорайоне Ольгино и на 275 мест — в микрорайоне Леоновский Парк.

Глава Балашихи отметил, что в 2019 году в городском округе открыли пристройку к школе № 2 на улице Кудаковского на 300 мест и завершили строительство школы на 792 места в микрорайоне Центр-2.

В этом году в Балашихе отремонтируют 11 школ. Также в округе приступили к строительству школьных стадионов. При поддержке председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова на эту программу выделено более 80 миллионов рублей из регионального бюджета.