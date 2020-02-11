Старейшая школа в Воскресенске открылась после капремонта. А к 1 сентября там обновят стадион

В Воскресенске после капитального ремонта открылась школа № 2 — старейшая в городе. На обновление учебного заведения потратили свыше 105 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Зданию воскресенской школы № 2 более 80 лет, и, несмотря на видимую конструкционную прочность, ему давно требовался капитальный ремонт. В 2017 году началось обновление фасадной части, которое завершилось в начале 2020 года. На время реконструкции учебные занятия перенесли в школу № 25. Сейчас в образовательном учреждении учатся 554 школьника.

Начальник управления образования городского округа Воскресенск Ирма Письменная пояснила, что ремонт фасада и замена кровли — это был первый этап ремонта. Второй — внутристроительные работы. В здании отремонтировали все перекрытия, стены, перегородки. Оборудовали энергоэффективное освещение, заменили всю проводку.

Источник фото: администрация городского округа Воскресенск

«Предстоит еще и многое доделать. Школа должна жить абсолютно новым интерьером. Поэтому в ближайшем будущем займемся дизайном и преображением, оформим окна и украсим стены, вдохнем в школу новый, современный дух», — пообещала Ирма Письменная.

Глава городского округа Воскресенск Артур Болотников напомнил, что школу отремонтировали по губернаторской программе, затрачено было свыше 105 миллионов рублей. В учебном заведении появилась новая мебель, новые классы и интерактивное оборудование.

«Внутри школы все работы завершены. Осталось реконструировать стадион. Мы планируем, что к 1 сентября 2020 года он будет полностью готов», — объявил Артур Болотников.

Источник фото: администрация городского округа Воскресенск

Вторая школа является базовой площадкой по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков, на ее территории располагается хорошо оборудованный и единственный в округе велосипедный городок.

Ученику третьего класса Егору Черникову обновленная школа очень понравилась. «Все теперь такое красивое и новое. Приятней стало учиться, и даже лучше предметы усваиваются», — заметил Егор.

Ученица 10-го класса Настя Рыбина преображению родной школы тоже рада. «Еще чувствуется запах новой школы, новой мебели — это всегда радостно. Иду с удовольствием в обновленную школу. У нас теперь новые кабинеты, мебель, появилась интерактивная доска. Мы очень рады таким переменам», — сказала Настя.

Источник фото: администрация городского округа Воскресенск

Школа № 2 — старейшее учебное заведение Воскресенска. В 1936 году школа считалась мужской, а в годы Великой Отечественной войны в ее стенах располагался военный госпиталь. Среди выпускников школы № 2 много известных людей науки, искусства и спорта. В 2013 году школа № 2 Воскресенска заняла 25-е место в топ-100 лучших школ Подмосковья.