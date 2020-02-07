Новый корпус Видновской гимназии построят в конце 2020 года. Это позволит решить вопрос второй смены

Завершение строительства нового корпуса Видновской гимназии намечено на конец 2020 года. С его открытием учебное заведение сможет принять учеников, которые сейчас вынуждены учиться во вторую смену. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Возведение пристройки к Видновской гимназии в Жуковском проезде стартовало в начале октября прошлого года. Новый трехэтажный корпус площадью свыше 7,6 тысячи квадратных метров будет соединен с основным зданием двумя галереями. В пристройке разместятся четыре класса для первоклассников, кабинеты физики, химии, биологии, два лингафонных кабинета, конференц-зал и пищеблок на 400 мест, большой спортивный зал.

Сейчас ведутся монолитные работы по устройству каркаса здания, уже проложены внутриплощадочные инженерные сети. Окончание строительства пристройки запланировано на декабрь 2020 года. Директор строительной организации МКУ «ВидУКС» Руслан Тимуров, пообещал, что сроки будут выдержаны, а работы выполнены качественно.

Источник: администрация Ленинского городского округа

На объекте работают около 65 человек. Возведение пристройки идет за счет бюджетов Московской области и Ленинского городского округа, общая сумма контракта составляет 501 миллион рублей.

Новое здание на 250 мест поможет не только ликвидировать вторую смену, которая сегодня еще есть в Видновской школе № 7, но и расширит возможности самой гимназии, которая занимает верхнюю строчку рейтинга всех школ муниципалитета.

Жительница микрорайона Радужный Ольга Иванова также считает Видновскую гимназию одной из лучших в округе.

«Здесь собраны замечательные педагоги, а дети показывают отличные результаты. Многие мамы стараются записать ребенка именно сюда. Понятно, что всех желающих гимназия принять не может, но строительство пристройки позволит большему количеству детей учиться в желанном заведении», — высказала свое мнение Ольга Иванова.

Источник фото: Фотобанк Московской области

Мама ученицы Видновской школы № 7 Ирина Кирсанова назвала гимназию важным социальным объектом. «Город растет, и школ пока не хватает. В соседней с гимназией школе пока еще сохраняется вторая смена. Надеемся, что строительство пристройки позволит эту проблему решить», — сказала Ирина Кирсанова.

Дополнительные места в школах и детских садах Ленинского округа также появятся с открытием в 2020 году новых образовательных учреждений. В ЖК «Римский квартал» заработают два детских садика по 120 мест. Детский сад на 155 мест появится в ЖК «Зеленые Аллеи». Детсад на 360 мест примет ребятишек в ЖК «Пригород Лесное». Школу на 550 мест построят в ЖК «Бутово-Парк 2», еще одна школа на 1,1 тысячи мест распахнет двери в ЖК «Пригород Лесное».