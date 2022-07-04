Восемь пожаров потушили в лесах Подмосковья с начала июля

В первые три дня июля специалисты потушили уже восемь лесных пожаров на территории Московской области. Семь из них произошли в субботу и воскресенье.

Общая площадь возгорания составила половину гектара. Пострадали леса в Орехово-Зуевском, Волоколамском, Ногинском, Московском учебно-опытном, Виноградовском, Клинском и Егорьевском лесничествах.

«К тушению привлекались 58 человек личного состава и 20 единиц техники. Семь из восьми пожаров произошли в выходные дни. Погодные условия крайне сложные, установился высокий класс пожарной опасности, и малейшая искра может привести к возгоранию. Держим ситуацию на особом контроле», — сообщил заместитель Председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Ситуацию осложняет жаркая засушливая погода и сильные ветра. Сейчас как никогда высок риск возникновения пожаров, поэтому со 2 по 8 июля 2022 года по указу губернатора Андрея Воробьева введен запрет на пребывание граждан в лесах, расположенных на территории лесного фонда Мособласти. Жителей и гостей региона просят быть предельно внимательными на природе, не разжигать костров и воздержаться от походов в лес до конца следующей недели.

В июне в лесах Подмосковья ликвидировано 16 лесных пожаров на общей площади 2,6 гектаров. Некоторые удалось вовремя увидеть с помощью авиапатрулирования.