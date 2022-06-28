Авиапатруль помог вовремя выявить и потушить лесной пожар в Клину

В Подмосковье для мониторинга ситуации в лесах эффективно используют авиапатрулирование. Недавно там удалось обнаружить лесной пожар, который разгорелся на территории Клинского лесничества, и оперативно его потушить.

Возгорание произошло на площади 0,3 гектара. В лесничество сразу же передали информацию о происшествии, и уже через 17 минут на месте были пожарные, они начали тушение огня.

«На протяжении пяти часов лесопожарные службы и лесная охрана боролись с огнем. При температуре +18 и сильных порывах ветра 12 человек личного состава и четыре единицы техники сдержали возгорание на 0,9 гектара и не дали распространиться огню на большую площадь», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

На этой неделе в Московской области установилась теплая погода без осадков. При этом в лесах начинается достаточно высокая степень пожарной опасности. Учитывая погодные условия, в Подмосковье рассредоточили технику и усиление по личному составу. На дежурстве постоянно находятся 150 человек и 239 единиц техники. Жителей Московской области призывают быть предельно внимательными при посещении лесов, неукоснительно соблюдать все правила пожарной безопасности и беречь окружающую среду.