Посещение лесов Подмосковья ограничат из-за жары

В связи с тем, что в Московской области в последнее время продолжается очень жаркая погода, в лесах региона установился высокий класс пожарной опасности. На этом фоне решено установить ограничения на посещение лесных зон, которые находятся в Подмосковье. Нельзя будет не только ходить в лес, но и въезжать туда на машинах.

Ограничения вводятся на период со 2 по 8 июля. Всех жителей убедительно просят воздержаться от походов в лес на это время, пока в Подмосковье не закончится сильная жара.

«В связи с осложнением пожароопасной обстановки со 2 по 8 июля 2022 года мы ввели ограничение на пребывание граждан в лесах, расположенных на территории лесного фонда Мособласти. Также в леса ограничивается въезд транспортных средств. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов до конца следующей недели», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он отметил, что в филиалах лесничеств ГКУ МО «Мособллес» усилено патрулирование, на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциях филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» организовано ежедневное дежурство. Пожарные приведены в повышенную готовность и в любой момент выедут на тушение лесных пожаров. Кроме того, лесные дороги временно собираются перекрыть шлагбаумами.

Только с начала этой недели в Московской области потушили девять пожаров на общей площади в 1,45 гектара. Пожарные реагировали на все обращения максимально оперативно, возгорания удавалось ликвидировать на крайне малых площадях.