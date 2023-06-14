Важное 14 июня 2023, 15:12 Андрей Турчак предложил поддержать Андрея Воробьева на выборах главы Подмосковья

Читать 360tv в

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доказал за 10 лет, что он эффективный руководитель, считает первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак. Он предложил поддержать ту же кандидатуру на грядущих выборах главы Московской области.

По словам Турчака, губернатор Воробьев — компетентный, ответственный и эффективный руководитель, хорошо знающий проблемы региона.

Реклама

«Не сомневаюсь, что в ходе конференции все вы поддержите кандидатуру нашего товарища, действующего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Ему оказано высокое доверие президента. И, безусловно, мы должны его поддержать», — считает Турчак.

Об этом он сообщил на конференции московского областного отделения партии «Единая Россия», где состоялось выдвижение партийного кандидата на выборы губернатора Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, как 10 лет назад президент поручил ему заботиться о регионе и людях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».