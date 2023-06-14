Важное 14 июня 2023, 15:39 «Единая Россия» выдвинула Андрея Воробьева кандидатом на выборах губернатора Подмосковья

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Депутаты «Единой России» выдвинули Андрея Воробьева кандидатом на выборах губернатора Подмосковья. Они пройдут в сентябре. Решение приняли на конференции областного отделения партии.

«Как губернатор Московской области имею ответственность и, самое главное, — желание дальше реализовывать планы по здравоохранению, образованию, транспорту, инфраструктуре», — сказал Андрей Воробьев на конференции.

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Он подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую совместную работу.

И рассчитываю на желание доказать, что наше любимое Подмосковье может и должно быть первым. Андрей Воробьев

Ранее первый заместитель председателя Совфеда России Андрей Турчак назвал Андрея Воробьева эффективным, ответственным руководителем и предложил поддержать его кандидатуру на выборах.

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