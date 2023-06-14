14 июня 2023, 15:39
«Единая Россия» выдвинула Андрея Воробьева кандидатом на выборах губернатора Подмосковья
Депутаты «Единой России» выдвинули Андрея Воробьева кандидатом на выборах губернатора Подмосковья. Они пройдут в сентябре. Решение приняли на конференции областного отделения партии.
«Как губернатор Московской области имею ответственность и, самое главное, — желание дальше реализовывать планы по здравоохранению, образованию, транспорту, инфраструктуре», — сказал Андрей Воробьев на конференции.
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Он подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую совместную работу.
И рассчитываю на желание доказать, что наше любимое Подмосковье может и должно быть первым.
Андрей Воробьев
Ранее первый заместитель председателя Совфеда России Андрей Турчак назвал Андрея Воробьева эффективным, ответственным руководителем и предложил поддержать его кандидатуру на выборах.
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Андрей Воробьев
«Единая Россия»
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