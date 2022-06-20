Воробьев сообщил о досрочном завершении первой очереди реконструкции очистных сооружений в Щелкове
Губернатор Воробьев: первую очередь Щелковских очистных сооружений завершили досрочно
Первую очередь реконструкции Щелковских очистных сооружений завершили досрочно, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выступая перед зампредами. Он выразил надежду на то, что работа продолжится в опережающем темпе.
«Досрочно завершили первую очередь больших — наверное, самых больших в Подмосковье — Щелковских очистных сооружений. И досрочно вторую очередь, я надеюсь, мы тоже реализуем», — сообщил Андрей Воробьев.
Он напомнил о существовании большой президентской программы по реабилитации Волги. Чтобы река оставалась чистой, все, что в нее сбрасывается, должно иметь высокое качество очистки. Поэтому в рамках данной программы идет «активное строительство в Солнечногорске».
Губернатор Воробьев назвал экологию чувствительной темой для огромного мегаполиса. Во многом эта тема связана как раз с чистыми водоемами, структурой очистки, очистными сооружениями, добавил глава Подмосковья.
Щелковские очистные сооружения осуществляют приемку и очистку сточных вод от городских округов Пушкино, Щелково, Ивантеевка, Королев, Фрязино. Масштабная реконструкция сооружений проходит в рамках президентского проекта «Экология» и федерального приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».