Воробьев сообщил о досрочном завершении первой очереди реконструкции очистных сооружений в Щелкове

Первую очередь реконструкции Щелковских очистных сооружений завершили досрочно, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выступая перед зампредами. Он выразил надежду на то, что работа продолжится в опережающем темпе.

«Досрочно завершили первую очередь больших — наверное, самых больших в Подмосковье — Щелковских очистных сооружений. И досрочно вторую очередь, я надеюсь, мы тоже реализуем», — сообщил Андрей Воробьев.

Он напомнил о существовании большой президентской программы по реабилитации Волги. Чтобы река оставалась чистой, все, что в нее сбрасывается, должно иметь высокое качество очистки. Поэтому в рамках данной программы идет «активное строительство в Солнечногорске».

Губернатор Воробьев назвал экологию чувствительной темой для огромного мегаполиса. Во многом эта тема связана как раз с чистыми водоемами, структурой очистки, очистными сооружениями, добавил глава Подмосковья.

Щелковские очистные сооружения осуществляют приемку и очистку сточных вод от городских округов Пушкино, Щелково, Ивантеевка, Королев, Фрязино. Масштабная реконструкция сооружений проходит в рамках президентского проекта «Экология» и федерального приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».