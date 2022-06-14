Первую линию Щелковских очистных сооружений запланировали запустить этим летом

Первую линию Щелковских очистных сооружений планируют запустить после реконструкции уже этим летом. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Масштабная реконструкция Щелковских очистных сооружений, осуществляющих приемку и очистку сточных вод от пяти городских округов (Пушкино, Щелково, Ивантеевка, Королев, Фрязино) осуществляется в рамках президентского проекта «Экология» и федерального приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».

Сейчас на объекте выполняют работы первого этапа — комплексные пусконаладочные работы по первой линии.

«Рассматриваемые очистные представляют собой комплекс сооружений, состоящий из двух площадок общей производительностью 320 тысяч м³/сутки. Реконструкция позволит увеличить их мощность до 400 тысяч м³/сутки. С целью непрерывности работы очистных в ходе реконструкции определены два этапа работ. Первый включает в себя строительство новых линий очистных общей производительностью 280 тысяч м³/сутки. По окончании работ по данному этапу сточные воды будут поступать на новый блок очистки с первой и третьей линий», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

Общая готовность очистных сооружений на данном этапе реконструкции оценивается в 86%. Первая линия будет запущена в промышленную эксплуатацию уже этим летом, как только завершат все необходимые гидравлические испытания и пусконаладочные работы.