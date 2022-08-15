Воробьев рассказал об обновлении оборудования в больницах Подмосковья

Медучреждения региона продолжают получать новое оборудование. В этом году в них поставят свыше четырех тысяч единиц техники. В том числе аппараты, которые могут передавать результаты исследований специалистам в удаленном режиме. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«МРТ, КТ, маммографы в „цифре“ позволяют оперативно получить заключения самых лучших специалистов в удаленном режиме. То есть профессор, который в случае какой-либо проблемы может высказать второе мнение. И это является кардинально важным решением и изменением с точки зрения дальнейшего протокола лечения», — рассказал о новых аппаратах Воробьев.

Он добавил, что новая цифровая техника дает более точные результаты и имеет высокую производительность. Полностью перейти на такое оборудование в здравоохранении планируют в течение нескольких лет.

Ранее Андрей Воробьев посетил новую поликлинику в Подлипках. Он рассказал, что она откроет свои двери уже в октябре.