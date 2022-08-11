Губернатор Подмосковья Воробьев: поликлинику в Подлипках откроют в октябре

Новую поликлинику в микрорайоне Подлипки в Коломне откроют осенью. Врачи смогут принимать 600 пациентов в смену. Медицинский центр распахнет свои двери в октябре, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Новая поликлиника примет и взрослых, и детей. Каждый день здесь смогут осматривать до 600 человек.

Поликлиника в микрорайоне Подлипки будет обслуживать более 65 тысяч жителей Андрей Воробьев.

Внутри разместят отделения экстренной помощи пациентам, клиническую лабораторию, стационар для детей и взрослых, отделения физиотерапии, лучевой диагностики и другие.

Поликлиника будет обслуживать микрорайоны Репинский, Запруды, Подлипки, Сандыри, Старая Коломна, город Озеры и не только.

Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье огромный запрос на модернизацию здравоохранения. Правительство привлекает специалистов благодаря мерам поддержки.

У нас большая программа привлечения врачей: аренду оплачиваем, если медработник снимает жилье, социальную ипотеку и служебное жилье предоставляем Андрей Воробьев.

Квалифицированных сотрудников подберут и в поликлинику в Коломне. Установят современное оборудование, которое позволит выявлять сердечные патологии, онкологические заболевания и не только.

«По всей области строим большое количество поликлиник, потому что на первичное звено самая большая нагрузка. До конца 2022 года введем еще восемь поликлиник», — добавил губернатор Подмосковья.

В новое помещение в Подлипках переедут взрослая и детская поликлиники № 1, которые сейчас располагаются по разным адресам.