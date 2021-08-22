Воробьев рассказал об исторической связи флага России с Подмосковьем

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в Instagram поздравил соотечественников с Днем российского флага. Он рассказал об исторической связи триколора с одним из подмосковных сел.

«Сегодня День российского флага! Говоря современным языком, его презентация была в подмосковном селе Дединово Коломенского уезда», — написал Воробьев.

Губернатор напомнил, что современный российский флаг родился на флоте. Его подняли на первом русском военном корабле «Орел» после спуска его на воду в 1669 году.

В воскресенье, 22 августа, во всей стране отмечают День российского флага. Этот праздник официально установили в 1994 году. Сегодня во многих городах России проходят шествия, концерты и другие мероприятия. В Московской области праздник широко отметят в 30 населенных пунктах.

На набережной международного детского центра «Артек» в Крыму утром 22 августа развернули километровый российский флаг. Чтобы это сделать, понадобилась помощь 600 человек.